Repubblica: contro il Barcellona il portiere del Napoli sarà Ospina (Di martedì 28 luglio 2020) Per Repubblica Napoli Gattuso ha deciso: in porta, contro il Barcellona, ci sarà David Ospina. Il quotidiano lo scrive analizzando la formazione che il tecnico sceglierà di mettere in campo stasera a San Siro, contro l’Inter. “In porta Ospina è favorito su Meret, proprio perché sarà il colombiano a partire tra i titolari contro Messi. Il reparto arretrato sarà completato da Di Lorenzo (in vantaggio su Hysaj, ottimo contro il Sassuolo), Maksimovic, Koulibaly e il rientrante Mario Rui. A centrocampo è previsto invece il turn over, con Demme al posto di Lobotka in cabina di regia. Elmas o Allan daranno un po’ di respiro a Fabian, apparso tra i più affaticati nelle ... Leggi su ilnapolista

repubblica : L'infettivologo Galli contro i 'negazionisti' della mascherina: 'Da Lega messaggio pericoloso' - TizianaFerrario : per chi crede,come alcune ragazze e signore, che combattere x i diritti delle donne sia roba veterofemminista ecco… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Trump assicura: 'Ricerca sul vaccino procede in tempi record'. In Brasile sanitari e vescovi… - Rassegne_Italia : Migranti, esposto alla Procura della Repubblica contro il governo: “Mette a rischio la salute degli italiani”: - Marco_Freccero : RT @Miti_Vigliero: L'infettivologo Galli contro i 'negazionisti' della mascherina: 'Da Lega messaggio pericoloso' -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica contro L'infettivologo Galli contro i 'negazionisti' della mascherina: "Da Lega messaggio pericoloso" La Repubblica Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

In proposito, scrive ironicamente Marco Travaglio: “Chi l’avrebbe mai detto: la Corte costituzionale dichiarerà ammissibile il conflitto di attribuzioni del presidente della Repubblica contro la ...

REPUBBLICA - Gattuso ha scelto il portiere di Barcellona-Napoli! Questa sera turnover con l'Inter

L'edizione odierna di Repubblica Napoli scrive quanto segue: "In porta Ospina è favorito su Meret, proprio perché sarà il colombiano a partire tra i titolari contro Messi. Il reparto arretrato sarà ...

In proposito, scrive ironicamente Marco Travaglio: “Chi l’avrebbe mai detto: la Corte costituzionale dichiarerà ammissibile il conflitto di attribuzioni del presidente della Repubblica contro la ...L'edizione odierna di Repubblica Napoli scrive quanto segue: "In porta Ospina è favorito su Meret, proprio perché sarà il colombiano a partire tra i titolari contro Messi. Il reparto arretrato sarà ...