Renault Twizy - Al volante della piccola elettrica (Di martedì 28 luglio 2020) Non è unauto e non è una moto. E, naturalmente, non è leggera e "portatile" come una bici o un monopattino. Guardando il listino, la Renault Twizy sarebbe lelettrica con quattro ruote meno costosa che cè. Inoltre è protettiva, va "forte" (80 km/h), ha un posto per una persona regolare e un altro di fortuna. Anno di nascita 2011, e da allora è in vendita anche in Italia: allinizio veniva fabbricata in Spagna, poi lo stabilimento è stato trasferito in Corea, a Busan. La sintesi? La Twizy è un quadriciclo urbano per eccellenza, che si parcheggia in un fazzoletto. Secondo la pubblicità, dove entra un'auto normale si infilano tre Twizy, ma il confronto ci sembra un po esagerato e dalla foto qui sotto si vede bene che, posizionata ... Leggi su quattroruote

