Regionali, Berlusconi suona la carica: «Forza Italia in campo per la vittoria del centrodestra» (Di martedì 28 luglio 2020) «Siamo in campo e ci impegneremo per avere un buon risultato alle Regionali del prossimo settembre». A dispetto dei sondaggi che indicano Forza Italia solo come la terza Forza del centrodestra, Silvio Berlusconi non ha perso il consueto ottimismo. Ne ha dato ulteriore conferma nel corso del videocollegamento con i governatori azzurri organizzata dalla Web School di partito promossa dal deputato Alessandro Cattaneo. Ad ascoltarlo la calabrese Jole Santelli, il lucano Vito Bardi, il piemontese Alberto Cirio e il molisano Donato Toma. «I governatori di Forza Italia – ha esordito Berlusconi – rappresentano un modello di buongoverno». Berlusconi elogia i governatori ... Leggi su secoloditalia

Regionali Campania 2020, Berlusconi dà la scossa: «Vinceremo regionali e... Il Mattino Forza Italia: Guido Milanese nuovo vice coordinatore regionale

In una logica di rilancio del partito in Campania, di rafforzamento delle sue strutture apicali e in vista degli importanti e imminenti appuntamenti elettorali, il coordinatore regionale campano di Fo ...

Berlusconi: rischio Covid da immigrati, controllare frontiere

Roma, 28 lug. (askanews) - Il governo vigili sul rischio di una seconda ondata "d'importazione" della pandemia. Lo ha chiesto Silvio Berlusconi, intervenendo in videoconferenza alla riunione con i gov ...

