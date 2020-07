Reggio Audace addio: torna l’AC Reggiana 1919 (Di martedì 28 luglio 2020) Reggio Audace cambia nome. La società, che ha ottenuto di recente la promozione in Serie B dopo aver sconfitto il Bari nella finale playoff, torna alla sua vecchia denominazione di “AC Reggiana 1919”. E’ lo stesso club ad annunciare la novità in un comunicato. «A compimento di una settimana storica per il nostro Club e … L'articolo Reggio Audace addio: torna l’AC Reggiana 1919 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

