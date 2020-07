Regeni, Guerini: “Rapporti con Difesa egiziana diradati dopo omicidio”. Opal: “Perché allora Fincantieri sponsorizza il loro Expo delle armi?” (Di martedì 28 luglio 2020) “Non credo che lo sviluppo di relazioni con l’Egitto sia un freno alla ricerca della verità sulla morte di Giulio Regeni“. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha parlato così, ricalcando le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e di altri membri del governo, davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte del ricercatore di Fiumicello. E come il capo della diplomazia italiana ha ripetuto anche che, dopo la scomparsa del 28enne nel febbraio del 2016, “la Difesa ha prontamente diradato il complesso delle relazioni bilaterali con l’omologo comparto egiziano”. Ma Giorgio Beretta, dell’Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza (Opal Brescia) e di Rete ... Leggi su ilfattoquotidiano

Montecitorio : In Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio #Regeni audizione del Ministro @guerini_lorenzo -… - MediasetTgcom24 : Guerini: sviluppo relazioni con l'Egitto non frenano verità su Regeni #GiulioRegeni - beretta_g : RT @GianniRosini: Regeni, Guerini: “Rapporti con Difesa egiziana più freddi dopo l'omicidio”. @beretta_g: “Perché allora Fincantieri sponso… - GianniRosini : Regeni, Guerini: “Rapporti con Difesa egiziana più freddi dopo l'omicidio”. @beretta_g: “Perché allora Fincantieri… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Regeni, Guerini: 'Impegno governo a far luce su barbara uccisione Giulio' -