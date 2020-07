Referendum, il taglio progressivo della democrazia rappresentativa (Di martedì 28 luglio 2020) La riduzione del numero dei parlamentari, il monocameralismo oppure la differenziazione del bicameralismo paritario con altre modifiche della legge elettorale hanno storicamente fatto parte dei programmi istituzionali della sinistra comunista, sia della commissione problemi dello Stato del Pci, sia del Crs diretto a suo tempo da Pietro Ingrao, anche dello stesso PdUP e della Sinistra Indipendente ( ricordo la relazione Milani – Pasquino alla Commissione Bicamerale Bozzi del 1985, proprio sul tema della legge elettorale). In quei progetti si sommavano … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

