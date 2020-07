Reddito di cittadinanza: a chi si trasferisce per lavoro spettano più soldi (Di martedì 28 luglio 2020) Il Reddito di cittadinanza è un sostegno al Reddito familiare per tutti i nuclei che si trovano al sotto della soglia di povertà. Ma non si tratta di un beneficio fine a se stesso poichè è volto anche all’integrazione e al reinserimento del nucleo familiare nel mercato del lavoro. Il Reddito di cittadinanza, infatti, è nato come una misura di politica attiva del lavoro che oltre al contrasto della povertà si prefigge di contrastare anche l’esclusione sociale e la disoccupazione. Reddito di cittadinanza più alto per chi accetta lavoro Il Reddito di cittadinanza prevede che al beneficiario vengano presentate 3 offerte di ... Leggi su notizieora

