Recovery Fund, prima riunione del governo. Conte: “Progetti entro il 15 ottobre per ottenere il 10% dei fondi. Parlamento coinvolto” (Di martedì 28 luglio 2020) “Dobbiamo presentare i progetti entro il 15 ottobre 2020 in modo da poter aspirare alla possibilità di prefinanziamento del 10% che è stata predisposta appunto per chi li presenta in questa prima finestra temporale”. I tempi sono “strettissimi” per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha presieduto la prima riunione del Ciae, comitato interministeriale che avvierà il lavoro sulle risorse del Recovery Fund. Proprio per questo “si lavorerà anche ad agosto” e, anzi, “si inizia subito: domani pomeriggio – ha detto – il ministro Amendola ha già convocato la prima riunione dei tecnici del comitato di valutazione con i delegati ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Consiglio europeo e Recovery Fund: come funziona il fondo UE per la ripresa Eco Internazionale Ue: Italia viva chiede discussione Recovery fund alla Camera la prossima settimana

Roma, 28 lug 20:53 - (Agenzia Nova) - A quanto si apprende, nella conferenza dei capigruppo di Montecitorio Italia viva ha chiesto la discussione sul Recovery fund la prossima settimana, con una ...

Ue: settimana prossima Camera deciderà quale strumento per uso fondi Recovery fund

Roma, 28 lug 21:11 - (Agenzia Nova) - Sarà deciso la prossima settimana lo strumento parlamentare per dare indicazioni all'esecutivo su come usare i fondi del Recovery fund. E' quanto stabilito dalla ...

