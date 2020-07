Recovery fund, facciamo largo all’impact investing (Di martedì 28 luglio 2020) Sono giorni in cui la storia d’Europa volta pagina. Oltre lo scetticismo, oltre il demagogico sfascismo sovranista, l’Europa politica evocata per decenni ha atteso il Coronavirus per farsi presente.La lettura dell’ultimo Consiglio non lascia spazio ad alcuna ambiguità. Solidarietà tra gli Stati Membri e interdipendenza hanno prevalso sulle pulsioni divisive dei frugali, che sotto la pericolosa bandiera della “meritocrazia finanziaria” hanno tentato di usare il debito pubblico altrui come possibile pretesto per far prevalere un egoismo speculativo preoccupante. È finita diversamente. Anche grazie a una delegazione italiana formidabile, guidata dal premier Conte e dal ministro Amendola.Senza dimenticare il ruolo strategico che da mesi svolge il Commissario Gentiloni. Il duo Merkel-Macron ha saputo mettersi in ascolto dei bisogni dei paesi ... Leggi su huffingtonpost

Castelli: «Con il Recovery Fund dobbiamo far correre l'Italia ad un'unica velocità. Il Messaggero Ue: Azzolina, con Recovery fund investimenti in edilizia per ridurre sovraffollamento aule

Recovery fund, facciamo largo all’impact investing

Sono giorni in cui la storia d’Europa volta pagina. Oltre lo scetticismo, oltre il demagogico sfascismo sovranista, l’Europa politica evocata per decenni ha atteso il Coronavirus per farsi presente. L ...

