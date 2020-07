“Recovery Fund creditore privilegiato”: Gualtieri ammette che è come il Mes (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – La somme erogate nell’ambito del Recovery Fund (ma anche del Sure)? Rappresentano un credito privilegiato. A spiegarlo il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenuto oggi pomeriggio in commissione Bilancio alla Camera, rispondendo ad una domanda in merito alla disciplina della componente prestiti dello strumento su cui, nei giorni giorni, il Consiglio europeo ha trovato la quadra. Il Recovery Fund è il Mes cambiato di nome Qualora vi fosse ancora qualche dubbio sulla sua vera natura, la candida ammissione del ministero è li a fugarli: Recovery Fund e Mes sono – tempistiche a parte – praticamente la stessa cosa. Due realtà quasi sovrapponibili, anche e soprattutto per quanto riguarda le conseguenze. Il motivo – o meglio i motivi – ... Leggi su ilprimatonazionale

borghi_claudio : ***** *ATTENZIONE* ***** Il ministro gualtieri in audizione rivela che i prestiti del Recovery Fund avranno caratt… - ilfoglio_it : Il discorso di #Salvini al Senato sul #RecoveryFund è un manifesto di incompetenza. Sette errori e informazioni fal… - fattoquotidiano : Recovery Fund, Conte accelera: martedì prima riunione del Comitato che scriverà il piano. In Parlamento due commiss… - McGuerr : RT @borghi_claudio: ***** *ATTENZIONE* ***** Il ministro gualtieri in audizione rivela che i prestiti del Recovery Fund avranno caratteris… - gordonzar : RT @scenarieconomic: IL RECOVERY FUND? E’ DEBITO PRIVILEGIATO, COME IL MES. Incredibile rivelazione di Gualtieri in Commissione https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Recovery Fund Recovery fund, la linea del premier: «Negoziato in salita, ma non cedo su nulla» Corriere della Sera