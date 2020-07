Reazione a Catena, share pazzesco per Marco Liorni: champagne ai piani alti della Rai (Di martedì 28 luglio 2020) Numeri da capogiro per il game di Rai 1 condotto da Marco Liorni nella versione estiva. Reazioni a Catena infatti raggiunge il 25% di share con punte in uscita del 28%, questo per quel che riguarda la puntata trasmessa sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini lunedì 27 luglio. La curva sale. Liorni vince e convince. “Il signore della tv”, garbato e sorridente, piace al pubblico anche nell'edizione estiva del gioco di Rai 1. Per lui è stato un anno intenso, ma d'oro: Italia Si di sabato, per la seconda stagione, con ascolti pazzeschi e adesso un nuovo impegno professionale. Sembra che i dati di ascolto siano piaciuti tantissimo alla dirigenza di Rai 1. Leggi su liberoquotidiano

