Real Madrid, Mariano Diaz trovato positivo al Coronavirus, il sito del club spagnolo riporta la notizia, così come Sky Sport BRUTTA NOTIZIA- Secondo quanto riportato da Sky sport e dal sito del Real, l'attacante classe '93 dei blancos, Mariano Diaz, è risultato positivo al Coronavirus. A comunicare l'identità del calciatore è stato lo stesso club attraverso una nota apparsa sul proprio sito

In casa Real Madrid trovato Mariano Diaz trovato positivo al Coronavirus dopo gli ultimi test effettuati: salterà il ritorno di Champions League In Spagna il campionato è ormai terminato ed il Real Ma ...MADRID. C’è un calciatore positivo al coronavirus nel Real Madrid. Mariano Díaz, attualmente in isolamento, dovrà restare in quarantena: l'attaccante dominicano non si è allenato e dovrà saltare la sf ...