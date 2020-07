Real Madrid, Mariano Diaz trovato positivo al Coronavirus: il comunicato (Di martedì 28 luglio 2020) In casa Real Madrid trovato Mariano Diaz trovato positivo al Coronavirus dopo gli ultimi test effettuati: salterà il ritorno di Champions League In Spagna il campionato è ormai terminato ed il Real Madrid si è laureato campione per la trentaquattresima volta nella storia. I ‘blancos’ dopo un duro testa a testa durato per tutta la stagione con il Barcellona, sono riusciti a terminare in testa, anche grazie al grande calo della squadra catalana. Archiviata la Liga, la squadra di Madrid si è concessa alcuni giorni di vacanza, ma al ritorno un calciatore è risultato positivo al Coronavirus. Ad essere contagiato è ... Leggi su bloglive

