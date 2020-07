Real Madrid, Mariano Diaz positivo al coronavirus: il comunicato (Di martedì 28 luglio 2020) Mariano Diaz è risultato positivo al coronavirus. L’attaccante del Real Madrid è sottoposto al test al quale è risultato positivo. E’ stato già isolato e dovrà rimanere lontano dalla squadra per quattordici giorni. Sarà quindi fuori per la sfida di Champions League contro il Manchester City. Il giocatore ha goduto di qualche giorno di vacanza dopo la vittoria del Real in campionato. Al ritorno in squadra il club ha sottoposto l’intera rosa al tampone del Covid, al quale Mariano Diaz è risultato positivo. Ora rimarrà isolato per 14 giorni, anche il resto della squadra rimarrà costantemente monitorato. Questo il ... Leggi su italiasera

thetrueshade : Qualcuno può controllare se il social media manager dell’Inter sta bene? Al minuto dopo del fischio finale di Cardi… - zazoomblog : Giocatore Real Madrid positivo è in isolamento - #Giocatore #Madrid #positivo - Mediagol : #RealMadrid, calciatore risultato positivo al #Coronavirus: è in isolamento domiciliare - Cefalunews : Isolamento per Mariano Diaz del Real Madrid, è positivo al Covid-19 ?? - MLancissi : Eurosport : Incubo Coronavirus al Real Madrid! Mariano Diaz è risultato positivo. Salterà il ritorno col City...MA… -