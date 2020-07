Real Madrid, dalla Spagna: “Mariano Diaz positivo al covid” (Di martedì 28 luglio 2020) Un caso di coronavirus all’interno della rosa del Real Madrid campione di Spagna. Si tratta di Mariano Diaz, centravanti ex Lione, risultato positivo all’ultima tornata di test. Lo riporta Marca. L’attaccante classe 1993 si trova in questo momento in isolamento e salterà ovviamente il match di Champions League contro il Manchester City. Si attende in questi minuti il comunicato ufficiale del Real Madrid anche per capire le condizioni di salute di Mariano. Leggi su sportface

Positività al Covid-19 in casa Real Madrid. Secondo quanto riferito da ‘Cadena COPE’, un calciatore ‘Blancos’ è risultato positivo all’ultimo giro di test alla quale la squadra di Zidane si è sottopos ...

