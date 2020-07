Real Madrid, c’è un calciatore positivo al Coronavirus! Salta il Manchester City (Di martedì 28 luglio 2020) Un caso dichiarato di positività al Covid-19 da parte di un calciatore del Real Madrid. E’ lo stesso club spagnolo ad annunciarlo attraverso una brevissima nota sul proprio sito ufficiale: si tratta di Mariano. Ecco di seguito. “Dopo i test COVID-19 effettuati individualmente sulla nostra prima squadra di calcio ieri dal Real Madrid Medical Services – si legge – il nostro giocatore Mariano ha dato un risultato positivo. Il giocatore è in perfetta salute e rispetta il protocollo di isolamento sanitario a casa”. Niente di grave, dunque. Mariano è risultato positivo ma non ha avuto alcuna conseguenze. Il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di due settimane, però, per forza di cose lo mette out in ... Leggi su calcioweb.eu

