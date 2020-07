Real Madrid, calciatore risultato positivo al Coronavirus: è in isolamento domiciliare (Di martedì 28 luglio 2020) Nuovo caso di positività in Liga.Mariano Diaz è risultato positivo al Coronavirus durante i test individuali effettuati nelle scorse ore. L'attaccante del Real Madrid, che non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna, è già stato isolato dal resto del gruppo e dovrà rimanere in quarantena per quattordici giorni. Di seguito, il comunicato diramato dal club di Florentino Perez."Dopo i test effettuati individualmente sui giocatori della prima squadra al Real Madrid Medical Services, il nostro giocatore Mariano Diaz è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore è in perfetta salute e rispetta il protocollo di isolamento sanitario a casa".Dopo aver conquistato la ... Leggi su mediagol

