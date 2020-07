Real Madrid, calciatore positivo al Coronavirus: salta il Manchester City (Di martedì 28 luglio 2020) Caso di positività al Coronavirus per un calciatore del Real Madrid: lo annunciano i media spagnoli. Sicuramente salterà la sfida con il Manchester City Caso di Coronavirus all’interno del Real Madrid: un calciatore di Zinedine Zidane è risultato positivo dopo aver effettuato un tampone nei giorni scorsi. Lo annunciano i media spagnoli nel primo pomeriggio odierno. L’intera squadra è in isolamento presso la propria abitazione e lontano da Valdebebas, quartier generale delle Merengues, dove attualmente sono in ritiro i calciatori per preparare la sfida di Champions League contro il Manchester City, in programma il prossimo 7 agosto ... Leggi su zon

