Quattro film italiani in gara a Venezia. Apre Luchetti, chiude Mordini. Poche star hollywoodiane (Di martedì 28 luglio 2020) Sono stati annunciati oggi dal direttore Alberto Barbera nella conferenza in streaming in corso dal sito della Biennale di Venezia i Quattro i film italiani in concorso a Venezia 77, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Si tratta de “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante, “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli, “Padrenostro” di Claudio Noce prodotto e interpretato da Pierfrancesco Favino, “Notturno” di Gianfranco Rosi sul conflitto in Siria. Il film di chiusura della 77esima Mostra internazionale d’arte di Venezia sarà ‘Lasciami andare’ di Stefano Mordini: un thriller psicologico con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa e Serena Rossi, girato a ... Leggi su huffingtonpost

