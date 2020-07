Quando la Mototerapia incontra La Thuile (Di martedì 28 luglio 2020) About La Thuile Ciò che sempre più spesso si cerca in una vacanza è riconnettersi con se stessi, disintossicarsi dal quotidiano, immergendosi completamente nell'habitat del luogo. A La Thuile basta ... Leggi su comunicati-stampa

informazionecs : Quando la Mototerapia incontra La Thuile -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Mototerapia

Comunicati-Stampa.net

Saranno La Thuile e la straordinaria accoglienza di TH La Thuile - Planibel Hotel & Residence a fare da cornice all’evento di solidarietà NaturalBOOM in programma dal 31 luglio al 2 agosto. Una tre gi ...I limiti ci sono, ma Vanessa non ci sta, è fatta così. L’ultima volta si è trattato di partecipare ad una giornata di mototerapia in quel di Gabicce. Come andarci? Col treno… «Se viaggi in certe parti ...