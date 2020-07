Puntura di riccio di mare: cosa fare se si viene punti accidentalmente (Di martedì 28 luglio 2020) Al mare può capitare di essere punti accidentalmente da un riccio di mare. cosa fare in caso di Puntura? Come ci dobbiamo comportare? Quali sono i sintomi e quali i rimedi? Finalmente l’estate è arrivata e con essa anche la possibilità di andare al mare e godersi un po’ di sole facendo al contempo qualche … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

UbriacoACM : @Larabrusi Una delle mie spiagge preferite della Sardegna, se non fosse per aver preso in pieno col piede un riccio… -

Ultime Notizie dalla rete : Puntura riccio Meduse, tracine e ricci, come evitarli e che cosa fare in caso di punture CheDonna.it Meduse, tracine e ricci, come evitarli e che cosa fare in caso di punture

Che cosa fare per evitare di imbattersi in ricci, meduse o tracine? Si possono prendere precauzioni? E se veniamo punte come dobbiamo comportarci? L’estate avanza e per la maggior parte degli italiani ...

Che cosa fare per evitare di imbattersi in ricci, meduse o tracine? Si possono prendere precauzioni? E se veniamo punte come dobbiamo comportarci? L’estate avanza e per la maggior parte degli italiani ...