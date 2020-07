Puglia, consiglio regionale: Fratelli d’Italia, quasi duemila emendamenti alla legge sulla doppia preferenza di genere. Passa il parco di Costa Ripagnola Provvedimento che si presenta a rischio di non essere approvato (Di martedì 28 luglio 2020) quasi duemila emendamenti. Con una finalità legata al varo della sola legge sulla doppia preferenza di genere. Fratelli d’Italia, nell’ultimo consiglio regionale del quinquennio, punta a non trovare nella legge regionale null’altro che le preferenze uomo-donna, ovvero casi di ineleggibilità o altre ipotetiche nirme nell’ambito del Provvedimento non sarebbero gradite. Gli emendamenti possono essere ritirati tutti, d’un colpo. Si tratta di trovare un’intesa. Ignazio Zullo, capogruppo FdI: “la nostra preoccupazione è che possano essere inseriti ... Leggi su noinotizie

ivanscalfarotto : Sono quasi le dieci di sera e a Bari il Consiglio regionale, nella sua ultima seduta utile, non ha ancora deciso nu… - micheleemiliano : Ore 22.15: siamo in Consiglio regionale per discutere il disegno di legge sulla doppia preferenza di genere, approv… - sciltian : RT @ivanscalfarotto: Sono quasi le dieci di sera e a Bari il Consiglio regionale, nella sua ultima seduta utile, non ha ancora deciso nulla… - Rossana44792035 : RT @ivanscalfarotto: Sono quasi le dieci di sera e a Bari il Consiglio regionale, nella sua ultima seduta utile, non ha ancora deciso nulla… - rosarioT1970 : RT @ivanscalfarotto: Sono quasi le dieci di sera e a Bari il Consiglio regionale, nella sua ultima seduta utile, non ha ancora deciso nulla… -