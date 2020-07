Provocazione sovranista: il 2 agosto contro-manifestazione a Bologna per negare la pista fascista (Di martedì 28 luglio 2020) Si tratta dell'estrema destra: quella che sostiene che la strage di Bologna non sia fascista e che - al contrario - gli autori siano da cercare tra i terroristi della rete Carlos e qualche gruppo ... Leggi su globalist

Si tratta dell’estrema destra: quella che sostiene che la strage di Bologna non sia fascista e che - al contrario - gli autori siano da cercare tra i terroristi della rete Carlos e qualche gruppo pale ...Il Mes continua a dividere la maggioranza giallorossa. A Bruxelles il M5S ha votato a favore di un emendamento della Lega che chiedeva di non adottare il Fondo Salva-Stati come sostegno economico per ...