Protezione Civile regionale: da domani ondata di calore sulla Campania (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per ondate di calore, dalle 12 di domani, 29 luglio, fino alle 12 di sabato, 1 agosto. Dalle 12 di domani e per una durata di 72 ore potranno, infatti, verificarsi condizioni di criticità con le temperature massime superiori ai valori medi stagionali di 5-7 gradi associate ad un tasso di umidità che potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

