Proteste contro il governo golpista in Thailandia, il criceto “Hamtaro” è il nuovo simbolo della lotta (Di martedì 28 luglio 2020) Chiedono lo scioglimento del Parlamento, una nuova costituzione e vogliono avere notizie riguardo i dissidenti scomparsi dal nulla negli scorsi mesi “Il cibo più delizioso sono i soldi dei contribuenti”: a cantare questo slogan, ovvero la sigla modificata del cartone animato Hamtaro, sono i manifestanti di “Gioventù libera”, il movimento thailandese di protesta anti governativa. … L'articolo Proteste contro il governo golpista in Thailandia, il criceto “Hamtaro” è il nuovo simbolo della lotta NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Harare, 28 lug 10:18 - (Agenzia Nova) - Il partito al potere nello Zimbabwe, Zanu-Pf, ha accusato l'ambasciata Usa ad Harare di sponsorizzare le proteste anti-governative previste per venerdì prossimo ...Venerdì 24 luglio oltre 70 giornalisti di Index.hu , il più grande portale indipendente di informazione in Ungheria, si sono dimessi per protesta contro la scelta dell'editore di sostituire il diretto ...