Proroga stato emergenza Coronavirus al 31 ottobre 2020: ecco cosa cambia per gli Italiani (Di martedì 28 luglio 2020) Lo stato di emergenza, dichiarato dal governo lo scorso gennaio, per far fronte alle conseguenze disastrose del Coronavirus, avrà validità fino al 31 luglio. L’esecutivo però, come molti di voi già sapranno, ha intenzione di Prorogarlo fino al 31 ottobre 2020. Tra i contrari il leader della Lega Matteo Salvini, come pure Giorgia Meloni di ‘Fratelli di Italia’, che vedono dietro questa decisione un escamotage del Conte bis per tenersi bene ancorato alle poltrone. Il segretario del Carroccio ha annunciato “barricate”: «Non c’è un’emergenza sanitaria in corso e chi vuole Prorogare lo stato di emergenza è un nemico ... Leggi su urbanpost

