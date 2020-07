Proroga dello stato di emergenza, a cosa servono i ‘poteri speciali’ e cosa cambia (Di martedì 28 luglio 2020) Quali sono i poteri speciali collegati allo stato di emergenza e cosa cambia per i cittadini. Si infiamma il dibattito sulla Proroga dello stato di emergenza, con il governo intenzionato a procedere fino alla fine del mese di ottobre. Una Proroga breve che potrebbe poi essere rinnovata fino alla fine dell’anno. Il tema è fortemente divisivo perché, con una parziale revisione dell’apparato parlamentare, si concedono poteri speciali al Presidente del Consiglio e quindi al governo. A discapito del Parlamento, cuore pulsante della democrazia. Proroga dello stato di emergenza, cosa ... Leggi su newsmondo

isladecoco7 : RT @MoriMrc: Il solo fatto di presentarsi per chiedere la proroga dello stato di emergenza, in totale assenza di emergenza, è già di per se… - PDarK77 : RT @MoriMrc: Il solo fatto di presentarsi per chiedere la proroga dello stato di emergenza, in totale assenza di emergenza, è già di per se… - ilbarone1967 : RT @IlPrimatoN: Conte oggi al Senato e domani alla Camera per chiedere il voto sulla proroga dello stato di emergenza. Giallofucsia sereni:… - zazoomblog : Perché Conte chiederà la proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre? Cosa cambierà? - #Perché #Conte… - alpardu : RT @MoriMrc: Il solo fatto di presentarsi per chiedere la proroga dello stato di emergenza, in totale assenza di emergenza, è già di per se… -