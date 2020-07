Probabili Formazioni Serie A, le gare di oggi: chance per Inglese, Milik dal primo minuto (Di martedì 28 luglio 2020) Probabili Formazioni Serie A, 37ª giornata – Si gioca il penultimo turno in massima Serie. Questa pazza ed anomala stagione, tra meno di una settimana, si conclude. Quasi assegnati tutti i verdetti, mancano quello per la qualificazione ai gironi di Europa League (Roma o Milan) e quello salvezza (Genoa o Lecce). Tutto il resto è già deciso e gran parte delle gare che, quindi, hanno poco da chiedere. Si comincia stasera: alle 19.30 c’è Parma-Atalanta, alle 21.45 Inter-Napoli. Di seguito le possibili scelte degli allenatori. Parma-Atalanta PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Grassi; Kulusevski, Inglese, Gervinho. INDISPONIBILI: Brugman, Cornelius, Hernani, Scozzarella. ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; ... Leggi su calcioweb.eu

