Probabili formazioni Inter Napoli: c’è Eriksen, Politano sfida la ex (Di martedì 28 luglio 2020) Probabili formazioni Inter Napoli: le due big scendono in campo a San Siro per la 37esima giornata. Le possibili scelte A San Siro va in scena il big match tra Inter e Napoli, valido per la 37esima giornata. I nerazzurri, in cerca del secondo posto dopo la vittoria dello scudetto della Juve, proveranno a battere la formazione, già certa del posto in Europa League dopo la vittoria della Coppa Italia. Le Probabili formazioni della sfida del 28 luglio alle ore 21:45. COME ARRIVA L’Inter – L’Inter deve assolutamente vincere per presentarsi allo scontro diretto contro l’Atalanta con un vantaggio. I nerazzurri, dopo i pareggi con Roma e Fiorentina, hanno trovato una larga ... Leggi su calcionews24

