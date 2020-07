Probabili formazioni 37 giornata: le ultime dai campi (Di martedì 28 luglio 2020) , con tutte le novità per questa penultima giornata di campionato Penultima giornata di serie A, ci sono ancora tantissimi verdetti da emettere. Si parte con Parma-Atalanta alle ore 19:30, i nerazzurri cercheranno l’assalto al secondo posto. Ecco tutte le Probabili formazioni della 37a giornata di serie A. Probabili formazioni Parma Atalanta Clicca qui per le ultime news su Parma Atalanta PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Squalificati: nessuno Indisponibili: Brugman, Cornelius, Hernani, Scozzarella, Grassi ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Caldara, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, A. Gomez; D. ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : #SerieA, tutte le probabili formazioni della 37ª giornata: L'Inter ospita il Napoli, mentre la Lazio, ancora in cor… - periodicodaily : Fiorentina-Bologna: probabili formazioni - PeriodicoDaily Sport #fiotentinabologna - atmilan1899 : #Sampdoria-#Milan: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni - NapoliSoccerNET : Inter-Napoli: le probabili formazioni #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli #SerieATIM #UCL - liberatoferrara : RT @PSN1926: Inter-Napoli, le probabili formazioni secondo l’Ansa @persemprena -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Domenica, nel turno 37 del campionato di seriea A, si giocherà Fiorentina-Bologna.Il calcio d’inizio è previsto per le 21.45 di mercoledì 29 luglio. La partita si giocherà all’Artemio Franchi in Firen ...Da Lukaku a Koulibaly, ecco le probabili formazioni del match Inter-Napoli in programma stasera al ‘Meazza’ e valevole per la 37esima giornata di Serie A Rivoluzione di Conte nella sfida di stasera co ...