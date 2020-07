Previsioni Meteo: dal gran caldo al maltempo, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 3 agosto (Di martedì 28 luglio 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a lunedì 3 agosto 2020. Domani al Nord annuvolamenti in rapida intensificazione mattutina su aree alpine e prealpine centrorientali con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in attenuazione dal tardo pomeriggio. Sulle altre zone del nord, ancora, cielo inizialmente sereno ma con sottile nuvolosità medio-alta in graduale formazione durante la seconda parte della mattina ed in intensificazione pomeridiana sul settore occidentale che darà luogo a fenomeni deboli ma diffusi in serata su Piemonte orientale, Lombardia occidentale e Trentino Alto Adige. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento ed assenza di nubi. ... Leggi su meteoweb.eu

