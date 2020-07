Premio Impresa Ambiente, torna il riconoscimento per aziende green (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - A cinque anni dall'ultima edizione ritorna il Premio Impresa Ambiente il più alto riconoscimento italiano per le imprese private e pubbliche che si siano distinte in un'ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale. Promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il bando dell' VIII edizione del Premio (disponibile dal 1 agosto al 30 settembre 2020) si rivolge a imprese, enti pubblici e privati italiani che abbiano contribuito con progetti, soluzioni o prodotti a migliorare l'impatto economico, sociale e ambientale in Italia. Porta d'accesso per l'European Business ... Leggi su liberoquotidiano

fisco24_info : Premio Impresa Ambiente, torna il riconoscimento per aziende green : - TV7Benevento : Premio Impresa Ambiente, torna il riconoscimento per aziende green... - Greenreport_it : RT @unioncamere: #sostenibilità: ritorna il Premio #ImpresaAmbiente, il più alto riconoscimento italiano per le #imprese private e pubblich… - unioncamere : #sostenibilità: ritorna il Premio #ImpresaAmbiente, il più alto riconoscimento italiano per le #imprese private e p… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, ipotesi maxi premio in caso di impresa riuscita contro il Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Premio Impresa Premio Impresa Ambiente, torna il riconoscimento per aziende green Adnkronos Premio Impresa Ambiente, torna il riconoscimento per aziende green

Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - A cinque anni dall’ultima edizione ritorna il Premio Impresa Ambiente il più alto riconoscimento italiano per le imprese private e pubbliche che si siano distinte in un’o ...

Premio innovatori responsabili: edizione 2020

La Regione Emilia-Romagna promuove l’edizione Premio Innovatori Responsabili 2020. L’ iniziativa si prepara a scoprire e premiare pertanto, le migliori idee imprenditoriali, capaci di valorizzare il t ...

Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - A cinque anni dall’ultima edizione ritorna il Premio Impresa Ambiente il più alto riconoscimento italiano per le imprese private e pubbliche che si siano distinte in un’o ...La Regione Emilia-Romagna promuove l’edizione Premio Innovatori Responsabili 2020. L’ iniziativa si prepara a scoprire e premiare pertanto, le migliori idee imprenditoriali, capaci di valorizzare il t ...