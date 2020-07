Premio impresa Ambiente: candidature dal 1° agosto (Di martedì 28 luglio 2020) A partire dal 1 agosto è possibile presentare la propria candidatura al Premio impresa Ambiente, il più alto riconoscimento italiano per le imprese private e pubbliche che si siano distinte in un’ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale. E’ quanto comunica in una nota la Camera di Commercio di Rieti. Promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il bando dell’ VIII edizione del Premio – disponibile dal 1 agosto al 30 settembre 2020 – si rivolge a imprese, enti pubblici e privati italiani che abbiano contribuito con progetti, soluzioni o prodotti a ... Leggi su ildenaro

