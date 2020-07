Pozzuoli, sospiro di sollievo all’ospedale: i 4 casi di Covid sono negativi al secondo e terzo tampone (Di martedì 28 luglio 2020) Pozzuoli. sono risultati negativi al secondo e terzo tampone i quattro cittadini di Pozzuoli che questa mattina il sindaco aveva comunicato come nuovi casi di Covid in città. L’Asl Napoli 2 nord ha effettuato un secondo e terzo test per accertare l’eventuale positività dei quattro ma entrambi i test sono risultati poi negativi. L’azienda sanitaria sta … L'articolo Pozzuoli, sospiro di sollievo all’ospedale: i 4 casi di Covid sono negativi al secondo e terzo ... Leggi su teleclubitalia

