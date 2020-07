Positano Covid-free. Cinque (Hotel S. Pietro): “Estate ok, occupato 70% camere” (VIDEO) (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Positano (Sa) – Più che penisola, la Costiera amalfitana è un’isola… felice anti-Covid. Al minimo i contagi, zero a Positano. La conferma arriva (anche) dall’esito dei 150 test sierologici oggi effettuati dall’Humanitas al personale dell’Hotel San Pietro di Positano. Verifica mensile a cui tiene tantissimo il co-proprietario della rinomata struttura – più volte insignita del riconoscimento quale migliore Hotel al mondo -, Carlo Cinque. Mentre, alle sue spalle, i dipendenti si alternano al banco degli infermieri, lui spiega: “Abbiamo aperto il 3 luglio mettendo a disposizione della nostra clientela 45 camere su 60 e con l’obiettivo di raggiungere la ... Leggi su anteprima24

ottochannel : VIDEO - Positano, l'estate della ripartenza dopo il Covid - chefoss : @8cycling mica solo quelle, ho appena finito di vedere le storie di una mia amica a Positano, uno addosso all'altro… - positanonews : Positano. De Lucia “L’alzata della Bandiera Blu dedicata alle vittime del Covid” tra le #news… - valeriosetti : col gol di positano di stasera le meravigliose roboanti prestazioni dell’acmilan post covid lo portano ad avanzare… -

Riparte da martedì 28 luglio la linea che collega via mare Napoli Beverello con Sorrento, soluzione ideale per scongiurare il traffico terrestre e trasformare il viaggio nell’opportunità di apprezzare ...Preoccupa la stagione turistica in costiera amalfitana: nonostante l’area continui a vantare i zero contagi, l’emergenza coronavirus mette a rischio gli incassi delle strutture locali. Mancano i turis ...