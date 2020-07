Portici, uomo uccide la compagna, ma prima le estrae gli organi (Di martedì 28 luglio 2020) Un macabro retroscena è venuto fuori dal delitto di Portici dove un 65enne ha ucciso la compagna per poi togliersi a sua volta la vita Ambulanza, Fonte foto: PixabayNon si finisce mai di stupirsi quando si parla di cronaca nera. D’altronde già venire a conoscenza di omicidi efferati è qualcosa di scioccante, ma scoprire i particolari rende spesso e volentieri il quadro ancor più agghiacciante. A Portici in provincia di Napoli un uomo si è tolto la vita dopo aver ucciso brutalmente la sua compagna. Lui Giovanni Fabbrocino 65 anni disoccupato di zona, lei Maria Adalgida Nicolai 59 anni originaria di San Severino Lucano in provincia di Potenza. Era una donna in carriera, ricercatrice di Scienze e Tecnologie alimentari al Dipartimento di ... Leggi su chenews

