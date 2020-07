Portici, uccide la convivente a coltellate e tenta di sezionare il corpo poi si suicida: “Lite su vacanza, lui era terrorizzato dalla pandemia” (Di martedì 28 luglio 2020) Decine di coltellate, colpi insistiti sulle articolazioni, forse nel tentativo di sezionare il corpo. Giovanni Fabbrocini, 65, una vita da incensurato, ha ucciso così la convivente, Maria Adalgisa Nicolai, 59 anni, ricercatrice di agraria alla Federico II. Un delitto originato, secondo le prime ricostruzioni, dal rifiuto di lui di andare in vacanza, come chiesto da lei: era terrorizzato da settimane dalla pandemia da coronavirus e per questo viveva da qualche tempo barricato in casa. Fabbrocini, dopo aver ucciso la convivente, si è lanciato dal quarto piano del palazzo di Portici in cui abitava la coppia. Tutto, come ricostruisce il Mattino, è avvenuto poco prima di cena, quando i vicini di casa dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

