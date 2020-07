Portici, uccide la compagna e si lancia dalla finestra (Di martedì 28 luglio 2020) Omicidio e suicidio a Portici Tragedia a Portici (Napoli) dove un uomo di 65 anni ha ucciso la compagna 58enne per poi lanciarsi dal balcone. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri l’uomo, Giovanni Fabbrocini, alla fine della lite con la compagna Maria Adalgisa Nicolai, ricercatrice universitaria ad Agraria, l’ha uccisa con un coltello infierendo sul corpo. L’uomo le avrebbe aperto il torace asportandole alcuni organi. Il fatto è accaduto in una palazzina della centrale via Libertà. Entrambi erano incensurati e non risultano denunce per violenza domestica. Da quanto si apprende da Il Mattino, il compagno negli ultimi tempi avrebbe accusato lei di aver sottovalutato l’emergenza sanitaria del Coronavirus e glielo avrebbe più volte rinfacciato. Secondo ... Leggi su tpi

