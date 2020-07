Ponte Genova, Renzo Piano: 'E' figlio di una tragedia che ci ha accompagnato tutti' (Di martedì 28 luglio 2020) Genova, 27 lug. (Adnkronos) - "E' un Ponte che fa bene il suo mestiere, unisce due vallate ma è un Ponte urbano, tra poco qui nascerà un parco. Non è un Ponte che attraversa una vallata selvaggia ma una città, ed è anche figlio di una tragedia, cosa che ci ha accompagnato tutti". Lo ha affermato il senatore e archistar Renzo Piano, questa sera intervenendo sul palco de 'Il Ponte di Genova', la serata organizzata a porte chiuse da Webuild e Fincantieri nel cantiere del nuovo viadotto di Genova nel corso della quale l'orchestra dell'Accademia Santa Cecilia di Roma diretta dal maestro Antonio Pappano omaggerà con un ... Leggi su iltempo

Genova, 27 lug. (Adnkronos) - "E' un ponte che fa bene il suo mestiere, unisce due vallate ma è un ponte urbano, tra poco qui nascerà un parco. Non è un ponte che attraversa una vallata selvaggia ma u ...Roma, 27 lug 20:41 - (Agenzia Nova) - Non è senza emozione che mi trovo qui: quest’opera rappresenta il gigantesco orgoglio di essere parte di questo sogno e avere intorno a me gente meravigliosa. Cos ...