Pomezia, l’opposizione chiede il ritorno ai consigli comunali in aula (Di martedì 28 luglio 2020) Si trasmette la nota a firma dei consiglieri comunali di opposizione di Pomezia, Fabio Fucci, Massimo Abbondanza, Saverio Pagliuso, Emanuela Pecchia, Stefano Mengozzi, Mario Pinna, Paolo Zanin, Alessandro Stazi: «Non siamo più disposti a tollerare l’atteggiamento della maggioranza grillina che pensa di poter annullare il confronto politico nel luogo che più gli appartiene: l’aula del consiglio Comunale. E’ assurdo che il Presidente del consiglio Comunale Padula continui a convocare le assemblee in videoconferenza, privandoci della possibilità del confronto fisico ed impedendo ai cittadini di partecipare alle sedute, quando ormai, con le dovute accortezze, si può addirittura andare in discoteca a ballare, andare in spiaggia o ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pomezia, l’opposizione chiede il ritorno ai consigli comunali in aula - ilfaroonline : Pomezia, l’#opposizione tuona: “Stop alle videoconferenze, torniamo in aula” -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia l’opposizione Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera