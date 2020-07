Polonia: no alle tesi “gender”, addio alla Convenzione contro la violenza sulle donne (Di martedì 28 luglio 2020) La Polonia dà disdetta. Inizia questa settimana il processo di addio da parte del governo di Varsavia alla convenzione del consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. È la convenzione di Istanbul quella che Varsavia lascia e presto potrebbe farlo anche la Turchia, il paese in cui il documento è stato firmato. https://twitter.com/elenabonetti/status/1287717359675936769 Leggi su vanityfair

Claire_Robyn9 : RT @HuertDeAuteuil: La Polonia non aderirà più alla convenzione europea per la lotta alle violenze sulle donne e abusi domestici perché “è… - twalso : @catlatorre W la Polonia allora, che pare l’unica rimasta con un po’ di senno! Se pure di fronte alle ovvietà ci sono dubbi... - BarbaraGrandi3 : Omofobia e attacchi alle donne: le nuove armi politiche degli autocrati dell’Est - MCRwasmyfavidea : RT @HuertDeAuteuil: La Polonia non aderirà più alla convenzione europea per la lotta alle violenze sulle donne e abusi domestici perché “è… -