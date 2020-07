Polizia, illegittimi i limiti d'età per l'accesso a ruoli tecnici (Di martedì 28 luglio 2020) illegittimi i limiti di età per l'accesso ai ruoli tecnici della Polizia di Stato: il Tar del Lazio annulla le previsioni del decreto ministeriale del 2018 recante le norme di attuazione per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato - che pongono limiti di età indiscriminati anche per i ruoli tecnici. "Con la sentenza n. 8783 del 27.07.2020, la sezione Prima-quater del TAR del Lazio ha annullato le previsioni del bando di concorso indetto il 2.05.2019 - per il conferimento di 19 posti di commissario tecnico ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Polizia illegittimi Torino: migrante arrestata e ferita, polizia sotto inchiesta | il manifesto Il Manifesto Torino: migrante arrestata e ferita, polizia sotto inchiesta

Portata in udienza, per direttissima, con due vertebre rotte tanto da non riuscire a parlare. È l’amara vicenda di cui è protagonista una donna peruviana di 53 anni, arrestata domenica scorsa e scarce ...

A.Mittal: procura indaga per truffa Stato su cig covid

Per la Fiom sarebbe stato un uso illegittimo perché l'azienda aveva ottenuto anche la deroga per continuare a lavorare anche nei mesi di blocco. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha delegato il ...

Portata in udienza, per direttissima, con due vertebre rotte tanto da non riuscire a parlare. È l’amara vicenda di cui è protagonista una donna peruviana di 53 anni, arrestata domenica scorsa e scarce ...Per la Fiom sarebbe stato un uso illegittimo perché l'azienda aveva ottenuto anche la deroga per continuare a lavorare anche nei mesi di blocco. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha delegato il ...