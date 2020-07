Politici, attivisti e attori al flash mob contro i finanziamenti della missione italiana in Libia. Amnesty: “Noi complici di crimini e torture” (Di martedì 28 luglio 2020) flash mob in piazza San Silvestro a Roma contro il rifinanziamento della missione libica da parte dell’Italia. “La riconferma dei finanziamenti italiani ci ha sconcertati” ha detto l’esponente dei Radicali Riccardo Magi, uno degli organizzatori della manifestazione. Il senatore Luigi Manconi ha aggiunto: “La Guardia costiera libica è un corpo paramilitare e paracriminale che fa parte della complessiva organizzazione di trafficanti di esseri umani che gestiscono i fluissi di migranti nel Mediterraneo”. Presente anche l’attore Ascanio Celestini, mentre Riccardo Noury di Amnesty International ha aggiunto: “Rinnoviamo l’appello a sospendere la collaborazione con la Libia che ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Politici, attivisti e attori al flash mob contro i finanziamenti della missione italiana in Libia. Amnesty: “Noi co… - GPGZ : John Wayne, Charlton Heston, Ronald Reagan, sono stati anche attivisti politici della peggiore specie: con la scus… - affari_politici : Oltre ai guai finanziari, Brooks Brothers ha anche un problema di immagine in Usa, come simbolo della classe conser… - chuli_paquin : RT @PornoNoblogs: Dietro la comunicazione sui social - e non solo - di molti personaggi pubblici (politici, 'attivisti', influencer) c'è sp… - PornoNoblogs : Dietro la comunicazione sui social - e non solo - di molti personaggi pubblici (politici, 'attivisti', influencer)… -

Ultime Notizie dalla rete : Politici attivisti Politici, attivisti e attori al flash mob contro i finanziamenti della missione italiana in Libia Il Fatto Quotidiano Regionali, nasce la lista “Terra”

Conferenza stampa di presentazione di “Terra” , la lista civica ecologista per le regionali in Campania, in programma martedì 28 Luglio alle ore 11.00 davanti all’Assessorato regionale all’ambiente pe ...

Mario Paciolla è stato ammazzato come un attivista colombiano

Mercoledì 15 luglio Mario Paciolla è stato trovato impiccato nella sua casa di San Vicente de Caguán, un comune colombiano alle porte della foresta amazzonica, nella regione del Caquetá. MARIO SI TROV ...

Conferenza stampa di presentazione di “Terra” , la lista civica ecologista per le regionali in Campania, in programma martedì 28 Luglio alle ore 11.00 davanti all’Assessorato regionale all’ambiente pe ...Mercoledì 15 luglio Mario Paciolla è stato trovato impiccato nella sua casa di San Vicente de Caguán, un comune colombiano alle porte della foresta amazzonica, nella regione del Caquetá. MARIO SI TROV ...