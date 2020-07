Pochi contagi (170) ma pochi tamponi. Lombardia, quarto giorno senza morti (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Cuomo Aeroporto di Malpensa, test rapidi sulla saliva dei viaggiatori. Il viceministro Sileri: "Ma non vuole dire libertà di muoversi" Numeri bassi. Quelli dei contagi ma anche quelli dei tamponi. Ciò che rende la lettura dei dati di ieri, lunedì, che però si riferiscono essenzialmente alla domenica, un esercizio fondamentalmente interlocutorio. Niente di cui preoccuparsi, ma nemmeno niente di cui entusiasmarsi. I dati Ci sono stati 170 nuovi casi ieri a fronte di 25.552 tamponi messi a referto, ciò che produce un tasso di contagio più alto degli ultimi giorni, pari allo 0,67 per cento. La Lombardia è in testa con 34 nuovi casi (14 nella provincia di Milano, dei quali 7 nel capoluogo) a fronte di 3.992 tamponi (tasso di ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Pochi contagi Coronavirus, Crisanti: «Temo un’altra crisi ad agosto. Da noi pochi casi? Dati strani» Il Messaggero Fase 3: Areté, timori di contagio spingono ancora la mobilità individuale

Roma, 28 lug. (Labitalia) - Ben 7 italiani su 10, complice ancora il timore di contagi, indicano l’auto come il mezzo di trasporto preferito per i propri spostamenti. Il 12% si affida alle 2 ruote (eq ...

Coronavirus, nuovo focolaio in Piemonte, Saluzzo: aumentano i contagi e salgono a 22 le persone positive

Numerosi i focolai che continuano a nascere in Italia e a destare anche una certa preoccupazione. Questi focolai fanno capire come il virus non sia assolutamente scomparso ma continua ad essere presen ...

