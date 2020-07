Playa Negra: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di martedì 28 luglio 2020) Deadline ha riportato la notizia della produzione di una nuova serie tv spagnola: stiamo parlando di Playa Negra. Quello che sappiamo sullo show riguarda principalmente il protagonista Hugo che sarà interpretato da Miguel Bernardeu pronto a calarsi in un nuovo ruolo per portarci altre emozioni dopo il successo di Elite. I produttori di Playa Negra sono gli stessi di Narcos e le riprese della serie tv avverranno alle Canarie, precisamente in un paesino di pescatori situato sull’Isola di Lanzarote. Il produttore Christian Gabela ha voluto esprimere il suo entusiasmo a proposito del progetto; di seguito le sue parole ufficiali: “Assieme a Susana Casares e Grupo Ganga, abbiamo avuto un’idea con cui qualsiasi giovane spettatore si identificherà, mentre si ... Leggi su termometropolitico

