Platini ricorda l’Heysel: “Un ricordo terribile, ma sul campo l’abbiamo vinta” (Di martedì 28 luglio 2020) Michel Platini, ex giocatore della Juventus ed ex presidente dell’UEFA, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. La Juventus è programmata per vincere. Avevamo la sindrome della Coppa dei Campioni, non riuscivamo a portarla a casa. L’avvocato Agnelli mi disse di vincerla il primo giorno, aveva già una visione europea. Ma in Champions non sempre trionfa il migliore, a differenza del campionato. Il pensiero quindi va alla finale del 1985, quella della strage dell’Heysel. Un ricordo terribile, ma sul campo l’abbiamo vinta: il Liverpool non ci ha regalato nulla. Due italiane affronteranno due francesi in Champions. Non è detto che il Lione parta sfavorito, per la Juve sarà tosta. Vincere? Ora saranno tutte finali. Atalanta? Il PSG è ... Leggi su ilnapolista

