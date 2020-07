Piombino (Livorno) – Tragedia sfiorata alla scogliera: tre feriti una ragazza e grave (Di martedì 28 luglio 2020) Secondo le prime testimonianze raccolte la più grave è una ragazza che sarebbe stata colpita alla testa da una roccia. L’incidente è accaduto intorno alle 13. Delle pietre si sono staccate dalla scogliera della Buca delle Fate, noto luogo delle vacanze tra Piombino e Baratti. Una ragazza ferita gravemente alle testa e altre due persone colpite … Leggi su periodicodaily

