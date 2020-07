Pioli: "Europa League senza preliminari? Il Milan ci crede" (Di martedì 28 luglio 2020) MilanO - "Siamo molto soddisfatti della partita contro un avversario molto forte come l' Atalanta " . Lo ha dichiarato il tecnico del Milan , Stefano Pioli , in vista del prossimo impegno di ... Leggi su corrieredellosport

MILANO-"Siamo molto soddisfatti della partita contro un avversario molto forte come l'Atalanta". Lo ha dichiarato il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in vista del prossimo impegno di campionato, cont ...Pioli è obbligato a credere al quinto posto, che eviterebbe i preliminari di Europa League. "Dobbiamo crederci a fare più punti possibili. Purtroppo non dipende solo da noi, ma i nostri risultati ...