Pinne, mascherine ed occhiali: apre il Lido Santa Lucia (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Palazzo Santa Lucia diventa “Lido Santa Lucia”. Il piazzale sede della Regione Campania è stato allestito con ombrelloni, lettini, fucili ad acqua, palloni e piscinette gonfiabili e si sentono le hit dell’estate ballate come se ci si trovasse in una delle tante spiagge estive e si assiste persino a partite di beach volley. Qui gli attivisti di Potere al Popolo hanno dato vita ad un vero e proprio “Lido pubblico e gratuito” come lo definiscono, presentandosi in costume da bagno, cappello di paglia e gonfiabili in vita. “Dopo tre mesi chiusi in casa per il Covid 19, avremmo desiderato il diritto di goderci spiagge e mare. Peccato che De Luca con una legge regionale abbia regalato il 70% delle coste ai ... Leggi su anteprima24

PietroColagiov1 : @Agenzia_Italia Arrivano i sommozzatori della Marina con pinne, arpioni e ovviamente mascherine -

Ultime Notizie dalla rete : Pinne mascherine Stefano De Martino papà single sul Tirreno, in barca Kontrokultura I 50 tormentoni estivi indimenticabili

Dalle Pinne, fucile ed occhiali del 1962 a Despacito del 2017, passando per Sapore di sale, Vamos a la playa, la Macarena, Asereje e Gangnam style. È la nostra selezione delle hit “calde” più celebri, ...

Il primo quotidiano di cronaca rosa, gossip news, costume e società d'Italia

Il ballerino e conduttore si diverte con il figlioletto di 7 anni Belen rimane con gli amici e il moroso alle Baleari, tra relax e movida Stefano De Martino assapora la sua estate 2020 da papà single.

Dalle Pinne, fucile ed occhiali del 1962 a Despacito del 2017, passando per Sapore di sale, Vamos a la playa, la Macarena, Asereje e Gangnam style. È la nostra selezione delle hit “calde” più celebri, ...Il ballerino e conduttore si diverte con il figlioletto di 7 anni Belen rimane con gli amici e il moroso alle Baleari, tra relax e movida Stefano De Martino assapora la sua estate 2020 da papà single.