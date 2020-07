Pietro Delle Piane Temptation Island 2020: chi è, età, lavoro, carriera, curiosità, vita privata, (Di martedì 28 luglio 2020) E’ tutto pronto per la quinta puntata ricca di colpi di scena di Temptation Island 2020 in onda eccezionalmente questa sera, martedì 28 luglio 2020.La famosa showgirl Antonella Elia ha deciso di partecipare al programma con il nuovo fidanzato Pietro Delle Piane, per mettere alla prova la loro storia d’amore. In un piccolo video spoiler diffuso su Witty Antonella Elia sembra essere molto infastidita: ‘Io sono senza parole’ – cosa avrà fatto il suo fidanzato Pietro nell’altro villaggio con le single? In questo articolo troverete informazioni e curiosità su Antonella Elia. Leggi anche: Temptation Island 2020, chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

pensieronews : Uomini e donne: la dama Carlotta Savorelli contro Pietro delle Piane. - CorriereCitta : #AntonellaElia #TemptationIsland 2020: chi è, età, carriera, curiosità, vita privata, Instagram, #PietroDellePiane - CorriereCitta : #PietroDellePiane #TemptationIsland 2020: chi è, età, lavoro, carriera, curiosità, vita privata, - repubblica : Manu Chao, Elisa, Diodato: la bella stagione dei concerti [a cura di PIETRO D'OTTAVIO] [aggiornamento delle 19:12] - ItinDiViaggio : @WanderAllen @LucaPery @CanonItaliaSpA @rivogliobarbie @cittameridiane @SimonaPasquino5 @untrolleyperdue… -